Gesteinsbrocken trifft Buslenker während Fahrt!

Zum Fürchten: Auf einem jetzt veröffentlichten Überwachungsvideo einer Busgesellschaft in China ist zu sehen, wie ein Buslenker bei voller Fahrt von einem Gesteinsbrocken an Schulter und am Kopf getroffen wird! Der Stein war in einem Sturm von einem Felsen abgebrochen und durch die Frontscheibe geschossen ...



Das Netz berichtet über das Drama (Quelle: YouTube).

In China wird Buslenker Zhao Shuang als Held gefeiert – zu Recht! Der Mann war in Zhaotong unterwegs, als ihn der volleyballgroße Gesteinsbrocken mit voller Wucht am Brustkorb und der Schulter traf. Aber das war noch nicht alles: Der Brocken wurde danach von der Buswand zurückgeschleudert und traf den armen Kerl auch noch am Hinterkopf! Doch der blutende Shuang klammerte sich trotz der Schmerzen ans Steuer und lenkte das Fahrzeug noch zehn Minuten (!) lang, bis er sicher parken konnte – alle 14 Fahrgäste gerettet!

Der Held musste schwer verletzt ins Spital eingeliefert werden

Der Fahrer musste danach ins Spital eingeliefert werden. Er erlitt vier Rippenbrüche, Schnitt- und Platzwunden sowie eine Verletzung der Lunge. Verstörend: Trotz der offensichtlichen Verletzungen machte kein Passagier Anstalten, dem Busfahrer zu helfen. Wir hoffen einmal, dass sie alle unter Schock standen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(tas)