Beim Sex flatterte sein Haar wie bei einem Kakadu

Sie nimmt sich kein Blatt mehr vor den Mund: Im Interview mit "Penthouse" redet Daniels – sie heißt eigentlich Stephanie Clifford – über Sex, macht sich aber auch über Donald Trumps goldgelbe Matte am Haupt lustig. Laut Stormy war das beim Date in einer Hotelsuite in Lake Tahoe nicht nur ungepflegt, sondern auch „aufgeplustert“. „Ja, es ist echt“, so Daniels gegenüber Penthouse - und beim Sex flattere es „wie bei einem betrunkenen Kakadu“ herum.

Trumps bestes Stück sei eher klein

Kein Geheimniss macht die Blondine auch über Trumps Bestückung: Als der Journalist Stormy fragte, ob Trumps „Penis nicht groß“ war, antwortete sie mit einem klaren „Ja“.

Der US-Präsident will von nichts wissen

Trump bestreitet weiterhin, 2006 eine Sexaffäre mit Daniels gehabt zu haben.

Trumps Anwalt Michael Cohen soll Clifford wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl 2016 bestochen, ihr 130.000 Euro Schweigegeld gezahlt haben. Jüngst hatte Trump jedoch zugegeben, seinem Anwalt das Geld zurückerstattet zu haben …

(isa)