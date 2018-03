Stephen Hawkings letzte Worte an die Welt

Stephen Hawking ist am Mittwoch Morgen im Alter von 76 Jahren verstorben. Kurz nach Bekanntwerden der Nachricht publizierte die Universität von Cambridge, wo Hawking einen Lehrstuhl innehatte, eine letzte Audiobotschaft des genialen Denkers (s.o.).

Das sind die letzten Worte von Stephen Hawking an die Menschheit.

"Können Sie mich hören? Es war eine großartige Zeit, am Leben zu sein und Forschung in der theoretischen Physik zu betreiben. Unser Bild des Universums hat sich in den letzten 50 Jahren stark verändert und ich bin glücklich, wenn ich dazu einen kleinen Beitrag geleistet habe.

Der Fakt, dass wir Menschen, die wir selbst nur eine Sammlung fundamentaler Partikel der Natur sind, so nahe an ein Verständnis der Gesetze gekommen sind, die uns und unser Universum bestimmen, ist ein großartiger Triumph. Ich möchte meine Freude und meinen Enthusiasmus über diese Aufgabe teilen.

Also erinnern Sie sich daran, nach oben zu den Sternen zu blicken – und nicht nach unten auf Ihre Füße. Versuchen Sie, einen Sinn zu erkennen in dem, was Sie sind, und fragen Sie sich, was das Universum existieren lässt. Seien Sie neugierig! Und wie schwierig das Leben auch scheinen mag, es gibt immer etwas, das Sie tun können. Es ist wichtig, dass Sie nicht einfach aufgeben. Danke fürs Zuhören."

Stephen Hawking (1942-2018)

Hawking litt an der unheilbaren Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose). Seit 1968 war er auf seinen Rollstuhl angewiesen, viele Jahrzehnte lang konnte er sich kaum noch bewegen und nur mit Hilfe eines Sprachcomputers verständigen. Das hinderte die Koryphäe aber nicht, zu einem der größten Wissenschaftler aller Zeiten zu werden. Wie seine PR-Agentur unter Berufung auf seine Familie mitteilte, starb er im Alter von 76 Jahren in Cambridge.

"Wir sind tief betrübt, dass unser geliebter Vater heute gestorben ist", zitierte die britische Nachrichtenagentur Press Association eine Mitteilung seiner Kinder Lucy, Robert und Tim. "Wir werden ihn für immer vermissen." Er sei ein großartiger Wissenschaftler und ein außergewöhnlicher Mann gewesen, dessen Arbeit und Vermächtnis viele Jahre weiterleben werde.

