Steven Seagal wird russischer Diplomat

Das russische Außenministerium erklärte Steven Seagal (66) zum "Sonderbeauftragten für russisch-amerikanische humanitäre Beziehungen". Seine Aufgabe wird es sein, die Beziehungen im humanitären Bereich, einschließlich der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Kultur, der Kunst, dem öffentlichen und dem Jugendaustausch zu fördern".

Die unbezahlte Rolle sei mit jenen der UNO-Sonderbotschaftern ("Goodwill Ambassador") vergleichbar. Seagal solle "Volksdiplomatie und traditionelle Diplomatie" zusammenführen.

Der US-Amerikaner mit russischen Vorfahren hat 2016 die russische Staatsbürgerschaft erhalten und gilt als guter Freund von Präsident Wladimir Putins. Allerdings besitzt Seagal auch einen serbischen Reisepass.

Seagal besitzt den schwarzen Gürtel (7. Dan) in Aikido hat in seiner Jugend als Aikido-Lehrer in Japan gearbeitet. 1987 hatte er seine erste Hauptrolle in dem Action-Film "Nico" ("Above the Law"); bis heute drehte er Dutzende weitere Filme. Sein größter Erfolg war "Alarmstufe: Rot" ("Under Siege") aus 1992 mit Tommy Lee Jones, der weltweit fast 160 Millionen Dollar einspielte.

(red)