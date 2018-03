US-Präsident Donald Trump hat, was Frauengeschichten angeht, momentan Ärger an allen Fronten. Die Anwälte von Ex-"Playboy"-Model Karen McDougal haben Klage gegen eine Schweigevereinbarung über eine angebliche Affäre mit Trump eingereicht. Summer Zervos, eine frühere Teilnehmerin an Trumps TV-Show "The Apprentice", hat den Präsidenten bei einem New Yorker Gericht wegen Verleumdung verklagt. Und auch Pornostar Stormy Daniels bringt sich – wenige Tage vor ihrem geplanten großen TV-Interview bei "60 Minutes" – wieder ins Gespräch.

US-Medien, darunter CBS News, veröffentlichten am Dienstag die Ergebnisse eines Lügendetektortests. Diese sollen die Aussagen von Stephanie Clifford alias Stormy Daniels über eine sexuelle Beziehung mit Trump im Juli 2006 stützen. Der Test sei 2011 auf Wunsch des Magazins "In Touch" erfolgt, das Clifford damals interviewt hatte, mit der Geschichte aber erst dieses Jahr an die Öffentlichkeit ging.

"Hatten Sie Sex mit Donald Trump?"

CBS liegt eine Erklärung von Ron Slay vor, der den Test am 19. Mai 2011 leitete. Ihm zufolge antwortete die Pornodarstellerin auf folgende Fragen mit Ja:

• Haben Sie im Juli 2006 vaginalen Geschlechtsverkehr mit Donald Trump gehabt?

• Haben Sie im Juli 2006 ungeschützten Sex mit Donald Trump gehabt?

• Hat Trump gesagt, Sie würden bei "The Apprentice" auftreten?

Photo and declaration by polygraph administrator of @StormyDaniels for May 19, 2011 exam in Las Vegas, NV. pic.twitter.com/T4urilNUmy— Jake Tapper (@jaketapper) 20. März 2018

Slay betont in dem Schreiben, dass Clifford seiner Einschätzung nach "wahrheitsgetreu" geantwortet habe. Lediglich bei der dritten Frage habe der Lügendetektor kein eindeutiges Ergebnis gezeigt. Slay selbst habe keine Täuschungsabsicht feststellen können. Clifford soll gesagt haben, dass sie nicht glaubte, Trump könne sie bei "The Apprentice" unterbringen, weil sie eben sei, wer sie sei.

Der 39-jährige Pornostar geht wie McDougal mit einer Klage gegen eine Schweigevereinbarung vor.

