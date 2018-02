Donald Trumps Porno-Star will endlich auspacken

Das wird Melania nicht freuen: Immer wieder wird ihrem Donald ein Techtelmechtel mit Stephanie Clifford alias "Stormy Daniels" nachgesagt. Bislang hüllte sich der Pornostar in Schweigen. Damit soll nun aber Schluss sein.

Grund dafür ist eine ominöse Zahlung an die Erotik-Darstellerin. Trumps Anwalt bestätigte 130.000 US-Dollar, umgerechnet 105.000 Euro, an Clifford bezahlt zu haben. Der Anwalt Michael Cohen erklärte am Dienstag in einer Mitteilung an die Zeitung "New York Times", dass er die Zahlung aus eigener Tasche vorgenommen habe und ihm das Geld an Stephanie Clifford nicht erstattet worden sei. Der Betrag sei kein Wahlkampfbeitrag oder eine Auslage des Wahlkampfteams gewesen, auch die Trump Organization habe er nicht zur Kasse gebeten.

"Sie wird ihre Geschichte erzählen"

Warum er das Geld zahlte, teilte er der Zeitung zufolge nicht mit. "Die Zahlung an Frau Clifford war rechtmäßig", sagte Cohen.

Das Problem dabei: Bei dieser Zahlung könnte es sich um ein Schweigegeld handeln. Damit wäre eine Stillschweigevereinbarung gebrochen - das gab der Pornostar über ihre Managerin in den US-Medien bekannt. „Das gilt jetzt nicht mehr, und Stormy wird ihre Geschichte erzählen“, sagte sie.

Donald Trump äußerte sich bislang nicht zu der bevorstehenden Enthüllung. Das Weiße Haus verwies darauf, dass die Angelegenheit bereits im Wahlkampf erledigt worden sei. Ob Melania das genauso sieht ist fraglich.

(slo)