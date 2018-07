Straf-T-Shirts für Mädchen, die zu viel Haut zeigen

In der Hitze des Sommers werden auch die Schuloutfits immer knapper – für Schülerinnen der Mittelschule in Osterhofen hat sich die Direktion etwas besonderes einfallen lassen: Straf-T-Shirts in Übergröße! Bei kurzen Hosen drückt Direktor Christian Kröll, sofern der Po nicht unten raushängt, ein Auge zu – nur bei zu tiefen Ausschnitten gibts die „Rote Karte“. Heißt: Mädchen, die zu viel Busen zeigen, müssen in ein übergroßes XXL-T-Shirt schlüpfen.

Mehrere Modelle zur Auswahl

Im Lehrerzimmer liegen in einer Lade mehrere Modelle bereit, die Übeltäterinnen können zwischen „I love Mittelschule Osterhofen“ oder „Ich bin ein Star! Holt mich hier raus“ wählen. Die Mädchen selbst finden ihren Direktor und dessen Idee cool – und die Straf-T-Shirts wirken. In letzter Zeit sind diese echte Ladenhüter . „Es hat keinen einzigen Vorfall gegeben“, so Direktor Kröll gegenüber „Heute“.

