Vater bügelt Sohn zur Strafe über Genitalien

Der saudi-arabische Psychologe Hussain al-Shamarani gibt auf Twitter Einblick über die schrecklichsten Fälle, die über die Jahre auf seiner Couch gelandet sind: So soll etwa ein Vater seinen Sohn mit einem Bügeleisen gezüchtigt und schwer verletzt haben.

Nach diesem Akt der Brutalität hätte der Mann verzweifelt die Hilfe des Psychologen gesucht. Nach dessen Aussage habe der Vater tatsächlich geglaubt, das Richtige getan zu haben.

Nach seiner Aussage habe er das Bügeleisen auf die Genitalien seines Sohnes gelegt, weil dieser zuvor von einer Jugendbande sexuell missbraucht worden war.

Mit Geschichten wie dieser will Al-Shamarani auf die allgemein schreckliche Behandlung der Opfer von Sexualdelikten in seinem Land aufmerksam machen. "Dieser Mann kam, um nach meinem Rat zu fragen, nicht wissend, dass seine Tat dem Kind noch mehr körperlichen und psychischen Schaden zugefügt hat", wird der Psychologe in dem saudi-arabischen Portal "Ajel.sa" zitiert.

من الإستشارات :

أب أهمل الرقابة على ابنه الصغير فتعرض للتحرش الجنسي من مراهقين من أبناء الجيران...

قرر أن يعالج المشكلة بكي أعضاء إبنه الحساسة بالنار!!!



الآن يطلب نصيحتي؟ — د.حسين الشمراني (@HAlshamrani) 3. Februar 2018

"Es gibt so viele Fälle in denen Eltern ihre Kinder nach einer Vergewaltigung auf gewalttätige Art bestrafen oder ihnen einfach nicht erlauben, die Hilfe zu bekommen, die nach solchen Erlebnissen nötig wäre."

Zahlreiche User reagierten mit Entsetzen und Empörung auf al-Shamaranis Tweet und forderten rechtliche Folgen für den Vater. "Manche Menschen sollten nicht Eltern werden", wettert ein Kommentator, und ein anderer: "So ist ihr Gehirn programmiert, sie beschuldigen das Opfer für den Übergriff".

(red)