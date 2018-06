Stromausfall am Flughafen Hamburg löst Chaos aus

Auch Swiss Flüge sind vom Stromausfall in Hamburg betroffen. Eine Maschine sei gar nicht gestartet, eine weitere werde zu gegebenem Zeitpunkt ohne Passagiere und Gepäck zurückfliegen, wie Karin Müller, Sprecherin der Swiss, auf Anfrage sagt. Bei den restlichen vier Flügen von Zürich nach Hamburg sei der Status noch ungewiss und die weitere Entwicklung abzuwarten. Die aktuelle Situation dürfte mehrere Hundert Swiss-Passagiere betreffen.

Wegen des Stromausfalls musste der Betrieb am Hamburger Flughafen ab 10 Uhr eingestellt werden. Die meisten Abflugschalter sind geschlossen worden und es würden sich lange Schlangen, wie ein Augenzeuge gegenüber "Bild" schildert. Demnach sei auch die Klimaanlage ausgefallen.

"Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung", wie eine Sprecherin am frühen Nachmittag mitteilte.

Die Durchsagen funktionieren bei Stromausfall leider auch https://t.co/ZGRna8UvRn wird mit Hochdruck an dem Problem gearbeitet....— Hamburg Airport (@HamburgAirport) June 3, 2018

Das Gebäude sei geräumt worden, die Geschäfte geschlossen. Passagiere, die bereits den Security-Check durchlaufen haben, hätten das Terminal wieder verlassen müssen, wie Twitter-Nachrichten zu entnehmen ist.

Raus statt rein: Passagiere, die bereits kontrolliert wurden, müssen nun das Terminal verlassen. #Flughafen #Hamburg wird offensichtlich geräumt. pic.twitter.com/smOs44WDVO— André Kroll (@Millerntorpirat) June 3, 2018

Stromausfall wegen Kurzschluss

Auch die sich bereits auf dem Rollfeld befindenen Maschinen konnten wegen des Stromausfalls nicht abheben. Vorerst würden keine Abflüge aus Hamburg stattfinden, ankommende Maschinen aus dem In- und Ausland würden an Flughäfen in ganz Deutschland umgeleitet, wie eine Flughafensprecherin gegenüber der deutschen "Tagesschau" sagt.

@HamburgAirport Ich sitze auf dem Rollfeld von Rejkavik in der Maschine nach Hamburg. Wir starten nach Aussage des Kapitän nicht wegen Stromausfall im Flughafen Hamburg. Was ist los ?— Michael Heimann (@dwir1955) June 3, 2018

Der Flughafen Hamburg meldet sich via Twitter. Ein Kurzschluss habe den Stromausfall verursacht, Passagiere sollen sich bei ihrer jeweiligen Airline über den Flugstatus informieren:

Aufgrund eines Kurzschlusses kommt es aktuell zu einem Stromausfall. Der Flugbetrieb ist seit 10 Uhr eingestellt. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Behebung. Passagiere werden gebeten, sich über ihren Flugstatus zu informieren und sich an ihre jeweilige Airline zu wenden.— Hamburg Airport (@HamburgAirport) June 3, 2018

Eine Normalisierung des Flugbetriebs war zunächst nicht abzusehen. Sonntags werden am Hamburger Flughafen im Schnitt je 200 An- und Abflüge abgefertigt.

