Studentin strippt bei Vortrag - aus Rache

Vortrag mit vollem Körpereinsatz - auch wenn es eigentlich um Tibet und Indien ging und nicht um nackte Tatsachen: Während ihrer Präsentation an der Cornell University in New York zog sich Studentin Letitia Chai plötzlich vor ihrem staunenden Publikum aus - um gegen "repressive Vorstellungen" zu protestieren.

Streit mit Professorin um kurze Hose



Dem bemerkenswerten Auftritt war ein Streit mit Professorin Rebekah Maggo vorangegangen: Diese hatte Chai zur Rede gestellt, weil sie in kurzen Hosen vorgetragen hatte - Chai würde die männlichen Zuhörer vom Inhalt ab- und ihre Konzentration auf ihren Körper hinlenken...

Chai protestierte auf ihre Art: Den nächsten Vortrag hielt sie in Unterwäsche. Und die Professorin entschuldigte sich mittlerweile...

