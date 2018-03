Studentin vergewaltigt und ertränkt: Lebenslang

Im Prozess um den Mord an der Studentin Maria L. aus Freiburg hat das Landgericht den Angeklagten Hussein K. zu lebenslanger Haft wegen Mordes und schwerer Vergewaltigung verurteilt. Das Gericht stellte am Donnerstag zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung nahezu ausschließt. Dem Urteil zufolge soll K. im Oktober 2016 am Fluss Dreisam die 19-Jährige vergewaltigt und getötet haben.

Beim Alter gelogen

Die Anwesenden klatschten nach der Urteilsverkündung. Trotz der Leidensgeschichte, die der Angeklagte am ersten Verhandlungstag an den Tag legte: Er stammt nach eigener Darstellung aus Afghanistan, flüchtete über die Türkei nach Griechenland und schließlich 2015 nach Deutschland. In Griechenland sass er bereits im Gefängnis.

Laut eigener Aussage war er zur Tatzeit 17 Jahre alt. Ein Gutachten zeigter jedoch, dass Hussein K. mindestens 22 Jahre alt sein musste.

Warnung des Psychologen

Vor Gericht gab der Angeklagte die grauenhafte Tat zu. Er gestand, dass er die 19-jährige Studentin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt, vergewaltigt und anschließend im Fluss ertränkt hat. Ein Rechtsmediziner erklärte, dass das Sterben im Fluss über eine Stunde gedauert haben soll.

Ein Psychologe warnte beim Prozess vor der hohen Wiederholungsgefahr des Täters: Er habe eine große Gewaltbereitschaft, Interesse an aggressiven Sexualpraktiken sowie eine überaus frauenfeindliche Einstellung. Reue und Mitgefühl würde er keine zeigen.

(slo)