Kind auf Straße geworfen: Mutter ist psychisch krank

Wie "heute.at" bereits berichtete, passierte der schreckliche Vorfall am Freitagabend in Stuttgart.

Eine 32-Jährige aus Nigeria hatte ihre Tochter vor einem Lebensmittelgeschäft vom Gehsteig auf die Straße geworfen. Das Kind erlitt bei dem Aufprall schwere Kopfverletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau wurde festgenommen.

Hinweise auf psychische Auffälligkeiten

Am Montag hat die Polizei nun weitere Details zu dem Fall bekanntgegeben. So soll es Hinweise auf psychische Auffälligkeiten bei der Mutter geben. Es sei nicht auszuschließen, dass die 32-Jährige demnach an einer psychischen Krankheit leide.

Außerdem soll es sich bei der Nigerianerin um eine Asylwerberin handeln, die sich gerade in einem Asylverfahren befindet. Sie sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft, berichtet "Tag24".

Keine Details zum Vater

Nähere Informationen zum familiären Verhältnis gibt es derzeit (noch) nicht und sind Gegenstand der Ermittlungen. Auch zum Vater des Mädchens wurde keine Details genannt.

Gegen die 32-Jährige wird nun wegen Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

(wil)