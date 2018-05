Mutter wirft ihr 2-jähriges Kind auf die Straße

Laut Polizei kam es zu dem Vorfall am Freitagabend gegen 19.25 Uhr in der Unterländer Straße in Stuttgart.

Eine 32-jährige Nigerianerin hob ihr kleines Kind vor einem Lebensmittelgeschäft hoch und warf es mit voller Absicht auf die Straße.

Das 2-jährige Mädchen erlitt durch den Aufprall schwere Kopfverletzungen und musste umgehend in eine Krankenhaus gebracht werden.

Die Mutter wurde noch an Ort und Stelle festgenommen. Die Hintergründe zur Tat sind vorerst noch völlig unklar. Die Frau wurde am Samstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem Richter vorgeführt.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Die Untersuchungen laufen bezüglich eines versuchten Tötungsdeliktes.

(wil)