31. Jänner bringt 3 seltene Himmelsphänomene

Supermond, Blue Moon, Blutmondfinsternis: Astronomen sprechen bereits von einer "super blue blood moon eclipse", dieses Ereignis kam zuletzt vor 150 Jahren vor.

Der Mond strahlt dann zunächst in seiner vollsten Pracht und färbt sich dann kurzzeitig rötlich.

Experten sprechen dann von einem Blutmond. Er tritt auf, wenn sich die Erde zwischen Mond und Sonne schiebt. Dabei blockiert sie das Licht, welches auf die Mondoberfläche trifft.

Beim Supermond kommt der Mond der Erde besonders nah und erscheint deshalb auch viel größer als sonst. Beim so genannten Blue Moon ist der Vollmond doppelt zu sehen, und die Blutmondfinsternis ist eine absolute Mondfinsternis.

Wer das Naturspektakel beobachten will, sollte auf klaren Himmel hoffen. In Österreich wird es wohl gegen drei Uhr in der Nacht zu sehen sein.

Bilder der letzten Mondfinsternis über Österreich:

