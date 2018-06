Richterin grillt Susannas Killer stundenlang

Der im Nordirak gefasste Verdächtige im Mordfall der 14-jährigen Susanna F., Ali B., ist wieder in Deutschland. Eine Lufthansa-Maschine aus dem irakischen Erbil landete am Samstagabend in Frankfurt am Main.

B. war in der Nacht zum Freitag im Nordirak von kurdischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden. Er wird verdächtigt, Susanna aus Mainz vergewaltigt und getötet zu haben. Das Mädchen war vor mehr als zwei Wochen als vermisst gemeldet worden und am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefunden worden.

Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Westhessen teilten mit, B. sei gegen 20.55 Uhr von der Bundespolizei an die Landespolizei Hessen übergeben worden. Anschließend sei er mit einem Polizeihubschrauber zum Polizeipräsidium in Wiesbaden geflogen worden.

Umfassende Befragung

Dort wurde er am Sonntag der Haftrichterin vorgeführt. Üblicherweise werden Verdächtige dafür ins Gericht gebracht – nicht so diesmal. Auf der rund drei Kilometer langen Strecke zwischen Polizeipräsidium und Amtsgericht sollte nichts schief gehen.

Ali B. soll umfassend auspacken, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Das Verhör ist noch im Gang und soll sich bereits Stunden hinziehen.

Bei einer Vernehmung im Irak hatte der Verdächtige angegeben, er hätte mit dem Opfer Alkohol und Tabletten geschluckt, sich dann gestritten. Nach der Vergewaltigung habe Susanna mit der Polizei gedroht – und wurde getötet.

Für Ali B. gilt die Unschuldsvermutung.

