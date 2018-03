"Todesbrücke" wurde in nur 6 Stunden gebaut

Sie wollten die Straße sicherer machen – und verursachten eine Katastrophe! Nach dem Einsturz einer nagelneuen Fußgängerbrücke in Miami (vier Tote) enthüllten nun US-Medien, dass es sich bei dem 950-Tonnen-Bauwerk um eine neuartige "Instant-Brücke" gehandelt hatte, die am vergangenen Samstag in nur sechs Stunden errichtet worden war. Sie war gebaut worden, um den 4.000 Studenten der "Florida International University" (FIU) einen sicheren Zugang zum Campus zu ermöglichen – letztes Jahr war ein Student dort überfahren und getötet worden.



Augenzeugen filmten, wie die Brücke einstürzte (Quelle: YouTube).

"Ich schaute zur Brücke, alles war o.k., und plötzlich stürzte sie einfach ein!", berichtete ein Autolenker dem US-Sender CBS4. Der Zeuge wurde dann zum Lebensretter: "Ich rannte zu den Autos, aber alle waren total unter Schutt begraben. Ich konnte aber eine Heckscheibe einschlagen und ein Mädchen ins Freie ziehen", so der Autofahrer weiter. Die Brücke war um 13.30 Uhr zusammengebrochen, als die Lenker auf der siebenspurigen Straße an einer roten Ampel warteten.

Die Brücke sollte 100 Jahre überstehen



Die FIU-Brücke, die als Meisterwerk gefeiert worden war, sollte erst im Frühjahr 2019 eröffnet werden. Rettungskräfte hatten aus acht unter den Trümmern begrabenen Autos insgesamt zehn Menschen gerettet und ins Spital gebracht, zwei befinden sich wegen schwerer Kopfverletzungen und eines Herzinfarkts in kritischem Zustand. Zuvor hatte Floridas Senator Bill Nelson von sechs bis zehn Toten gesprochen. Im Moment des Unglücks sollen sich auch einige Arbeiter auf der Brücke befunden haben.

Die beiden verantwortlichen US-Firmen "FIGG" und "Munilla Construction" waren in der Vergangenheit bereits wegen Pfusch am Bau in der Kritik gestanden. Die 53-Meter-Brücke sollte laut Vorgaben einen Hurrikan der Stärke 5 aushalten und mindestens 100 Jahre stehen ...

