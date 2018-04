Chemiewaffen-Experten nehmen Proben in Duma

Die internationalen Experten der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) haben am Samstag Proben in der syrischen Stadt Duma genommen.

"Die Untersuchungsmission der OPCW hat heute einen der Orte in Duma aufgesucht, um Proben für die Analyse im Zusammenhang mit den Vorwürfen eines Einsatzes von Chemiewaffen am 7. April 2018 zu sammeln", teilte die OPCW an ihrem Sitz in Den Haag mit.

Die Organisation werde nach einer Bewertung der Lage vor Ort über einen weiteren Besuch in Duma entscheiden, hieß es in der Erklärung weiter.

Duma war am 7. April Schauplatz eines mutmasslichen Giftgasangriffs, für den der Westen die syrische Staatsführung verantwortlich macht.

40 Menschen bei Angriff getötet

Bei dem Angriff wurden nach Angaben örtlicher Helfer mindestens 40 Menschen getötet. Kurz darauf willigten die Rebellen in einen Abzug aus der Stadt ein.

In der Nacht zum 14. April bombardierten die USA, Frankreich und Großbritannien mehrere Standorte der syrischen Chemiewaffenproduktion, um die syrische Führung am weiteren Einsatz dieser Waffen zu hindern.

Syrien und sein Verbündeter Russland warfen dem Westen daraufhin Bruch des Völkerrechts vor.

(red)