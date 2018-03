Syrische Rebellen räumen umkämpftes Ost-Ghouta

Die Schlacht um die Rebellen-Hochburg Ost-Ghouta vor den Toren von Damaskus scheint zu Ende. Wie das syrische Fernsehen mitteilt, haben am Abend erste Rebellenkämpfer und deren Familien die umkämpfte Vorstadt im Osten von Damaskus in Richtung der Provinz Idlib verlassen.

Auch die islamistische Gruppe "Jaisch al-Islam" kündigte an, dass eine "erste Gruppe" ihrer Dschihadisten die Enklave in Richtung der großteils von islamistischen Rebellen besetzten syrischen Provinz Idlib an der Grenze zur Türkei verlassen werde. Weitere sollen folgen.

Gleichzeitig ist zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ein Hilfskonvoi in die belagerte Rebellen-Enklave gelangt. 13 Lastwagen mit Lebensmitteln für 12.000 notleidende Menschen trafen heute in der Stadt Duma ein, wie eine Sprecherin des UNO-Nothilfebüros (OCHA) sagte. Allerdings beklagte die UNO, Beschuss habe die Hilfslieferung bedroht.

Monatelange Bombardierung

Seit Monaten bombardieren syrische und russische Kampfjets die Rebellen-Enklave in einer Vorstadt der Hauptstadt Damaskus. In der Enklave haben mehrere verschiedene islamistische Rebellenmilizen das Sagen. Die größten sind "Ahrar al-Scham" und "Jaisch al-Islam". Auch der syrische Al-Kaida-Ableger "Jaisch Tahrir al-Scham" ist dort vertreten.

Nachdem syrische und russische Einheiten in den vergangenen Wochen einen Großteil von Ost-Ghouta von Osten her erobert haben, lenken die Rebellengruppen, die auch untereinander verfeindet sind, ein. Sie erhalten freien Abzug nach Idlib, wo "Ahrar al-Scham" und "Jaisch Tahrir al-Scham" sich gerade ienen Machtkampf liefern.

(red)