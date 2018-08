Attentat: IS-Terroristen rasen Rad-Touristen tot

Schrecklicher Terror-Anschlag auf Rad-Touristen in Tadschikistan: Sieben Urlauber aus Frankreich, der Schweiz, Holland und den USA waren auf einer Landstraße im Pamir-Gebirge unterwegs, als plötzlich ein Auto in die Gruppe raste! Die Täter stachen danach mit Messern auf die wehrlosen Sportler ein – vier Todesopfer, zwei Verletzte. Besonders tragisch ist die Geschichte der beiden US-Opfer ...



Ein Zeuge filmte den Anschlag auf die Radler (Quelle: YouTube).

Nach dem Attentat hatten die Behörden mit einem Großaufgebot nach den Tätern gesucht – und vier Verdächtige gestellt. Beim Zugriff kam es dann zu einem Kampf, in dessen Verlauf alle Täter (18-26) getötet wurden. Weitere Männer wurden festgenommen.

Das US-Paar wollte mit dem Rad die Welt bereisen

Amerikanische Medien berichten jetzt über die tragischen Hintergründe der US-Opfer. So hatten Jay A. und Lauren G. (beide 29) ihre Jobs gekündigt, um mit dem Fahrrad die Welt zu erkunden. Dazu hatte das Paar aus Washington extra einen Blog mit Namen "Simple Cycling" unterhalten. Darauf schrieben sie über ihre Motive, dass "die Welt so groß und das Leben so kurz" sei – und man deshalb reisen müsse.

Zum Thema Böshaftigkeit hatte Jay A. verfasst: "Es gibt schlechte Menschen, klar. Aber sie sind sehr selten". Und über Tadschikistan hatten sie kurz vor ihrem Tod noch notiert: "Es ist kalt, windig und bergig hier". Zuvor waren sie bereits in Europa und Afrika radeln gewesen. Auch Rene W. aus den Niederlanden und Markus H. aus der Schweiz wurden bei dem perfiden Anschlag getötet.

Sind der IS oder doch lokale Polit-Extremisten verantwortlich?

Obwohl die Terror-Organisation IS den Anschlag für sich reklamierte und ein Video mit den vermeintlichen Tätern veröffentlichte, ist die tadschikische Regierung anderer Meinung – und machte bisher Extremisten der Partei "Wiedergeburt Tadschikistans" für den Anschlag verantwortlich.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(tas)