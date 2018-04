Diese Kampfpilotin rettete 143 Menschenleben

Tammie Jo Shults (56) war Kampfpilotin bei der US-Navy, flog F-18 "Hornet"-Kampfjets – jetzt sitzt sie als Pilotin bei der "Southwest Airline" – und konnte am Dienstag auf ihrem Flug ein noch größeres Drama verhindern.

Die Story: Auf dem Weg von New York nach Dallas explodierte bei der Boeing 737-700 in knapp zehn Kilometern Höhe das linke Triebwerk, in der 17 Reihe zerschmetterte ein Fenster, saugt bis zur Hälfte Jennifer Riordan (43) aus dem Flugzeug Passagiere ziehen die zweifache Mutter und Bankerin zurück in die Kabine. Krankenschwestern an Bord versuchen die Frau wiederzubeleben – vergeblich.



Meet Tammie Jo Shults: the pilot with "nerves of steel" who successfully landed Southwest flight 1380 during Tuesday's dramatic emergency https://t.co/n7XKE4YTBg pic.twitter.com/cqm0s8J1p4 — CBS News (@CBSNews) 18. April 2018



Pilotin landet defekte Boeing – und geht zu den Passagieren

An Bord fallen alle Sauerstoffmasken herunter, Passagiere fangen an zu shcreien, zu beten. Viele von Ihnen schreiben Abschiedsnachrichten per Handy an ihre Familien. Nur eine behält die Nerven: Pilotin Tammie Jo Shults.

Sie beschließt den nächsten Flughafen in Philadelphia anzusteuern funkt seelenruhig: Ein Teil des Flugzeugs fehlt, wir müssen also langsamer fliegen.“Bodenkontrolle: „Vorsicht über Innenstadtbereichen.“ Die Pilotin: „Können Sie medizinisches Personal auf der Landebahn bereitstellen? Wir haben, äh, verletzte Passagiere.“

Dann das Wunder: Mit nur einem Triebwerk landet die Ex-Kampfpilotin die Maschine – geht nach ihrer Landung in die Kabine und schaut nach ihren Passagieren …

Jetzt ermittelt die US-Verkehrsbehörde: Laut ersten Angaben könnte eine Materialermüdung der Auslöser für die Tragödie gewesen sein.





(isa)