Autistin an Geburtstag aus Kino geworfen – "zu laut"

Wie mehrere britische Medien berichten, wurde Tamsin Parker aus dem Londoner BFI Southbank Kino geworfen – und das ausgerechnet an ihrem 25. Geburtstag. Die junge Frau, die unter dem Asperger-Syndrom leidet, liebt den Italo-Western "Zwei glorreiche Halunken". Anlässlich ihres Freudentags wollte sie den Streifen ein weiteres Mal sehen. Doch der Geburtstag endete ganz anders als erhofft.

Umfrage Wie oft gehen Sie im Monat ins Kino? Mehr als fünf Mal.

Drei bis fünf Mal.

Ein bis drei Mal.

Höchstens einmal.

Gar nicht.

Keine Ahnung.

Asperger-Syndrom ist eine Form des Autismus. Das Intelligenzniveau von Betroffenen ist normal bis hin zu überdurchschnittlich. Dasist eine Form des Autismus. Das Intelligenzniveau von Betroffenen ist normal bis hin zu überdurchschnittlich. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

Parker wurde Medien- und Augenzeugenberichten zufolge gewaltsam aus dem Kinosaal gezerrt. Noch dazu sollen einige Leute aus dem Publikum den Rauswurf sogar mit Applaus unterstützt haben. Auch, dass die 25-Jährige einem "Guardian"-Bericht zufolge erklärte, dass sie Autistin sei, half nichts – im Gegenteil: Parker soll daraufhin noch beschimpft worden sein. "Du bist zurückgeblieben", soll ein Mann ihr zugerufen haben.

Andere standen auf der Seite der jungen Frau und verließen aus Loyalität und Entsetzen ebenfalls das Kino. Einer davon war Lloyd Shepherd, der seinem Ärger via Twitter Luft machte: "Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. Ich habe die BFI-Vorführung von Zwei glorreiche Halunken verlassen, nachdem eine Frau mit Asperger gewaltsam rausgeworfen wurde."

Can’t believe what I’ve just seen. Left @bfi screening of Good The Bad And The Ugly after a woman with Aspergers was forcibly dragged out of the cinema. — Lloyd Shepherd (@lloydshep) 29. April 2018

"Sie lachte sehr laut, aber an Stellen, an denen es passte."



She’d been laughing very loudly but at moments which were supposed to be funny. Some people complained. She was dragged out shouting ‘I’m sorry I have Aspergers.’ She was incredibly upset. — Lloyd Shepherd (@lloydshep) 29. April 2018

Das British Film Institute bezog mittlerweile Stellung und entschuldigte sich für den Vorfall. Man habe die Situation falsch verstanden.

Lydia Parker, die Mutter der 25-Jährigen, meinte zum "Guardian", dass der Kinobetreiber nicht besonders bedauernd gewirkt hätte. Ihre Tochter würde den Geburtstag jedenfalls nicht so schnell wieder vergessen. "Sie war tränenüberströmt und hatte richtig Angst."

Good response (I think) from the @bfi. I hope they’re reaching out to the young woman who was ejected - and that she’s happy with how things turn out. https://t.co/AQizioRyBC — Lloyd Shepherd (@lloydshep) 30. April 2018

Sabrina Parker, die Schwester von Tamsin, bedankte sich via Twitter über die zahlreichen unterstützenden Kommentare. "Wir sind stinkwütend, aber danken allen, die gegangen sind oder darüber getwittert haben. Die Unterstützung bedeutet uns viel."

Thank you to everyone who has tweeted with sympathy about how the #bfi and some audience members treated my sister tonight. We're incredibly angry, but thank you to everyone who walked out or tweeted in response, your support means a lot. @bfi you got some apologising to do... — Sabrina Parker ✨♌️ (@SabrinaParkerUK) 29. April 2018

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

(red)