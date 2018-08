Tanklastwagen explodiert auf Autobahn

In der Nähe des Flughafens von Bologna in Italien ist es am Montagnachmittag zu einer heftigen Explosion gekommen. Laut der Zeitung "Repubblica" ist Tanklastwagen mit hochentzündlicher Ladung explodiert. Der LKW war zuvor offenbar in einen Unfall verwickelt worden. Infolge kam es zu einer starken Flammen- und Rauchentwicklung.

Bisher gibt es keine Informationen zu möglichen Opfern oder Verletzten. Die Einsatzkräfte sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die A14 ist großräumig gesperrt.

