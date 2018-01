Tankwagen kollidiert mit Lkw und fängt Feuer

Auf der Autobahn 21 zwischen Brescia und Manerbio in Norditalien sind am Dienstag zwei Sattelschlepper, darunter ein Tanklastwagen, zusammengekracht.

Italienischen Medienberichten zufolge sei erst der Tanklaster in Brand geraten. Das Feuer habe dann auch auf weitere Autos übergegriffen, darunter auf jenes einer Familie. Der Wagen, der ersten Berichten zufolge ein französisches Kennzeichen trug, wurde von beiden Lkw eingeklemmt. Alle fünf Insassen, darunter zwei Kinder, starben in den Flammen. Beim sechsten Todesopfer des tragischen Unfalls soll es sich um den Lenker des Tankwagens handeln.

Genauere Umstände zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Die Autobahn wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Da sich das Unglück direkt unter einer Brücke ereignete, wurde auch diese gesperrt und muss, nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht wurde, auf Schäden kontrolliert werden.

Incidente mortale Brescia riaperta #A21 in direzione Sud, prosegue l’attività della #poliziastradale per il ripristino della viabilità in direzione Nord. Il cavalcavia SP24 interessato dal fuoco è interdetto al traffico temporaneamente pic.twitter.com/3hVuqZnuxw