Tanzschule brennt: Kinder springen vom Balkon!

Flammeninferno in Edgewater (New Jersey, USA): Als in einem Restaurant im Erdgeschoss kurz vor 19 Uhr ein Feuer ausbricht, breitet sich der Brand rasend schnell aus – für die Kinder und Jugendlichen des "Pro Arts Academy Dance Studios" im zweiten Stock gibt es kein Entkommen mehr. Während Nachbarn und Polizisten vom Boden aus mit Leitern helfen wollen, springen einige Schüler vom Balkon ...



US-Medien berichteten über das Flammeninferno (Quelle: YouTube).

Das dramatische Augenzeugenvideo zeigt, wie sich mehrere Mädchen vom Balkon fallen lassen – und scheinbar unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Und als eine Leiter umfällt, stürzen weitere Opfer zu Boden. Laut Polizei mussten tatsächlich nur fünf der bis zu 15 Personen mit leichten Verletzungen wie Schnittwunden behandelt werden. "Das Feuer war so schnell, wir hatten nur ein paar Sekunden, um sie zu retten", so Polizist Tony Nehmi. Der Beamte war als erster am Brandort, schnappte sich eine Leiter und schlug ein Fenster ein: "Ich hatte die Kinder von innen an die Scheibe trommeln sehen!"

"Gott sei Dank kam niemand zu Tode!"

Erst nach drei Stunden war das Großfeuer unter Kontrolle. "Gott sei Dank ist niemand zu Tode gekommen. Wir sind doch für die Kinder verantwortlich!", sagte Tanzschule-Mitglied lker Kesiktas nach dem Drama dem US-Sender "CBS2 News".

(tas)