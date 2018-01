Tausende protestieren in der Schweiz gegen Trump

Am Dienstagabend gingen mehr als tausend Menschen auf die Straße, um gegen das Weltwirtschaftsforum und die Teilnahme von US-Präsident Donald Trump zu protestieren. "Trump hau ab", "Nicht Willkommen" und ähnliche Sprüche zierten die Plakate, mit denen die Schweizer in Zürich demonstrierten.

Die Zürcher Stadtpolizei hatte die Demo bewilligt und war für Ausschreitungen vorbereitet. Zahlreiche Kastenwagen standen im Hintergrund bereit. Die Einsatzkräfte hielten sich aber zurück, die Proteste verliefen friedlich.

Besuch schon vorab umstritten

Planmäßig wird Trump übrigens am Donnerstagabend im Schweizer Nobelort erwartet. Er wird vom Zürcher Flughafen mit Diensthubschrauber nach Davos eingeflogen. Seit Bill Clinton im Jahr 2000 ließ sich kein US-Präsident mehr beim Weltwirtschaftsforum blicken – ausgerechnet Trump kündigte sich nun an und sorgt damit für ordentlich Wirbel.

Trump will seinen Besuch beim WEF in Davos zu politischen Gesprächen mit Politikern von Verbündeten nutzen. Wie das Weiße Haus bekannt gab, wolle er sich nach seiner Ankunft am Donnerstag mit Großbritanniens Premierministerin Theresa May treffen, bevor er im Anschluss Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sprechen wird.

In beiden Gesprächen soll es um internationale Krisen, etwa in Nordkorea und dem Iran, sowie um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus gehen.

(red)