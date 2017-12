Nach einem Streit 27. Dezember 2017 20:26; Akt: 27.12.2017 20:54 Print

Teenager ersticht 15-Jährige im Drogeriemarkt

Ein junger Afghane erstach in Deutschland ein gleichaltriges Mädchen in einem Supermarkt. Der 15-Jährige wurde noch am Tatort verhaftet.