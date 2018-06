Teenager will Mutter eines Freundes vergewaltigen

Er ist erst 18 Jahre alt und doch sitzt er bereits wegen versuchter Vergewaltigung in Untersuchungshaft: Ein Freund hatte Jordan C. am Sonntag eingeladen, doch über Nacht im Haus seiner Familie in Arlington, Tennessee, zu bleiben.

Doch statt gemeinsam bis zum Morgengrauen zu zocken, schlich sich der Teenager gegen 2.30 Uhr früh davon und klopfte an die Schlafzimmertür der Mutter des Kumpels. Als die Frau die Tür öffnete, drang er mit Gewalt in das Zimmer ein, so die Polizei. Das berichtet der TV-Sender "Fox13" am Dienstag.

Dann soll er die Frau auf das Bett gedrückt haben und mit einer Hand in ihre Pyjama-Hose eingedrungen sein. Doch das ließ sich die Mutter nicht gefallen und rammte dem Angreifer ein Knie in die Leistengegend. Während des folgenden Kampfes schaffte sie es irgendwie an eine Pistole zu kommen. Sie richtete den Lauf auf den Kopf des 18-Jährigen und sie schrie ihn an, endlich zu verschwinden.

Nachdem Jordan C. die Flucht ergriffen hatte, alarmierte die taffe Frau die Polizei. Sie habe ihn noch abwehren können, bevor er in sie eindringen konnte, erklärte sie daraufhin bei der Einvernahme.

Der Teenager konnte am Dienstagnachmittag in seinem Elternhaus ausgeforscht und verhaftet werden. Als die Handschellen klickten, soll er in Tränen aufgelöst gewesen sein. Er heulte und stammelte, ihm solle für seine Tat nicht vergeben werden, wie "WREG" unter Berufung auf Aussagen der Ermittler berichtet.

Der 18-Jährige sitzt derzeit im Shelby County Jail ein und muss sich wegen versuchter Vergewaltigung und sexueller Belästiung bald vor einem Richter verantworten. Eine mögliche Kaution wurde auf 30.000 US-Dollar festgesetzt.

