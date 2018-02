Duo bricht bei Mitschülerin ein, um ihre Tiere zu töten

Zwei Teenager aus dem US-Bundesstaat North Carolina sind Anfang Februar alle Sicherungen durchgebrannt. Das Duo brach in das Haus einer Mitschülerin ein und ließ seinen Hassgelüsten und Mordfantasien freien Lauf.

Die beiden Freundinnen, Hallie P. (17) aus Kinston und Jordan R. (18), sind seit Jahren unzertrennlich, wie aus zahlreichen Bildern auf ihren Social-Media-Profilen deutlich wird. Doch hinter der Fassade der glücklichen Heranwachsenden schwelte offenbar unbeschreibliche Bosheit gegenüber einer ihrer Klassenkameradinnen vor sich hin, bis diese am 4. Februar überkochte: Die beiden Mädchen brachen in das Haus der anonym gebliebenen Schülerin ein und töteten kaltblütig ihre beiden geliebten Wellensittiche. Das Blut der Tiere verschmierten sie dann auf den Möbeln im ganzen Haus.

Doch der Grausamkeit nicht genug, sackten die beiden Jugendlichen noch etliches Diebesgut – darunter eine Xbox One und medizinische Inhaliergeräte – ein. Als sie vor dem Haus einen geparkten Wagen fanden, steckten sie diesen auch noch in Brand, bevor sie die Flucht antraten.

Wie Hauseigentümer Mack P. gegenüber dem Sender "WITN" berichtet, sollen sie zudem in etlichen Räumen Feuerzeugbenzin verspritzt haben.

"Äußerst verstörend"

Ihre langen Finger wurden den beiden brutalen Teenies schließlich zum Verhängnis. Sie wurden am Donnerstag verhaftet, während sie versuchten, das Diebesgut an den Mann zu bringen. Gegen jedes der Mädchen wurden zwölf Anzeigen, unter anderem wegen Einbruchs und Tierquälerei mit Todesfolge, erhoben.

"Es wäre schon schrecklich genug, wenn sie einfach eingebrochen wären, weil sie etwas stehlen wollten. Aber wenn jemand in ein Haus einbricht, Tiere tötet und dann versucht das Gebäude niederzubrennen, das ist äußerst verstörend", wird Sheriff Ronnie Ingram in der "Daily Mail" zitiert. Hallie P. und Jordan R. wurden verhaftet und in das Lenoir County Sheriff’s Detention Center eingeliefert. Es wurde eine Kaution von 50.000 US-Dollar pro Kopf für ihre Entlassung festgesetzt.

(red)