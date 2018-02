Teenie-Trio vergewaltigt Schülerin (14) auf Toilette

Wie der lokale Nachrichtensender "WVSN" berichtet, soll der Missbrauch an der "Miami Carol City Senior High School" in Florida passiert sein.

Die 14-Jährige behauptet, dass sie von drei Mitschülern auf der Schultoilette vergewaltigt wurde. "Das dritte Mal war nach der Schule und ich sollte für Matheunterricht bleiben, einer der Typen fragte mich dann, ob ich mit ihm auf die Toilette gehen könnte", erzählt das Mädchen.

Zu Analsex gezwungen

Einer der Mitschüler hatte das junge Mädchen zunächst zu Analsex gezwungen. Nach der Tat prahlte er damit und soll so andere Schüler dazu gebracht haben, sich ebenfalls an der 14-Jährigen zu vergehen.

Die Jugendliche vertraute sich danach einem Lehrer an und schrieb in einem Statement: "(...) er packte mich an der Hand und zerrte mich in auf das Männer-WC... Ich konnte nicht atmen. Ich habe gewürgt und geweint."

Schüler suspendiert

Als die Schule von dem Vorfall erfuhr, reagierte sie sofort und suspendierte die drei Verdächtigen. Doch nur wenige Tage nach der Suspendierung der Schüler kam für die 14-Jährige die nächste Schocknachricht.

Denn nach einer Überprüfung der drei Jugendlichen stellte sich heraus, dass einer von ihnen HIV positiv war. Er könnte das Mädchen mit HIV infiziert haben. "Sie ist erst 14 Jahre alt. Wie soll man einer 14-Jährigen erklären, dass sie womöglich an einer Krankheit leidet, die nicht heilbar ist", so die schockierte Mutter.

Medikamente gegen HIV

Noch ist nicht bekannt, ob die 14-Jährige mit HIV infiziert wurde. Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung und nimmt nun vorsorglich Medikamente. Ein HIV-Test soll nun Klarheit über den genauen Gesundheitszustand des Mädchens schaffen.

(wil)