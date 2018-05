Handyvideos zeigen "Sintflut" in den USA

Aufgrund anhaltend starker Regenfälle ist es in mehreren Orten im Nordosten der USA zu schweren Überflutungen gekommen. Besonders betroffen ist die Region rund um die Metropole Baltimore im US-Bundesstaat Maryland.

Erschreckende Handyvideo zeigen, wie Straßen in reißenden Fluten versinken. Das Wasser steht teilweise bis zum ersten Stock. Die Strömung reißt Autos mit. Über Verletzte oder gar Tote gibt es derzeit noch keine Informationen.

DEVELOPING: Flash flooding, water rescues reported in Maryland as heavy rain soaks much of the state. https://t.co/CfWjWkGHWA



Video shows water rushing down Main Street in Ellicott City, just outside Baltimore. It's the same street devastated by flash flooding in July 2016. pic.twitter.com/b3DMOcVswi — ABC News (@ABC) 27. Mai 2018

VIDEO: Frightening flash flood happening in #EllicotCity, just west of Baltimore right now. pic.twitter.com/ExMXletuCm — Matt Rodewald FOX 10 (@Matt_Fox10) 27. Mai 2018

Ellicott City right now pic.twitter.com/TxbkWD46Fk — Ryan (@ryguyblake) 27. Mai 2018

Flood emergency continues in #EllicottCity with road, structure damage on Main Street pic.twitter.com/Yv6CCWTp00 — Dave Dildine (@DildineWTOP) 27. Mai 2018

A wall of water taking over #ellicottcity right now. pic.twitter.com/Zx15gAievG — Liz McKernan (@LizMcKernan) 27. Mai 2018

Die derzeit am stärksten betroffene Stadt Ellicott City, einige Kilometer westlich von Baltimore, war bereits vor zwei Jahren von starken Fluten verheert worden. Damals starben zwei Menschen.

(red)