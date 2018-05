Mordalarm im Altenheim: Bewohner (94) getötet

Mit stark blutenden Kopfverletzungen fand eine Nachtschwester eines Seniorenwohnheims in Schöneberg in Berlin in der Nacht einen Bewohner auf. "Gegen 0.40 Uhr entdeckte die Schwester den 94-Jährigen in seinem Zimmer und alarmierte Feuerwehr und Polizei", so die Berliner Polizei am Sonntag in einer Aussendung.

Die eintreffenden Beamten versuchten noch, den verletzten Mann zu reanimieren und versorgten ihn bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Für den Bewohner des Altenheims gab es jedoch keine Rettung mehr. Der Senior starb kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Zimmerkollege (80) unter Verdacht

Besonders schockierend: Ein 80 Jahre alter Zimmernachbar steht im Verdacht, dem 94-Jährigen die tödlichen Verletzungen beigefügt zu haben. Er wurde festgenommen.

Die Ermittlungen durch die Mordkommission sollen weitere Aufschlüsse über die schockierende Tat liefern. Details zu einem möglichen Mordmotiv oder weitere Informationen zum Tathergang waren zunächst nicht bekannt.

