Terror-Angst in London: Das ist der Verdächtige

Großalarm in London: Vor dem Parlament krachte ein Auto um 8.37 Uhr (österreichischer Zeit) in die Sicherheitsabsperrung. Die Anti-Terror-Einheit der Londoner Polizei eilte zum Tatort, derzeit schließen die Einsatzkräfte nicht aus, dass die Tat einen solchen Hintergrund haben könnte. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Die Polizisten vor Ort sind bewaffnet und haben den Westminster Square komplett abgeriegelt. Ein Korrespondent der Plattform "Euronews" ist vor Ort und berichtet, dass ein Mann verhaftet wurde.

Video des Verdächtigen

Zuvor hatten die Polizisten sich dem silbernen Wagen genähert und mit dem Fahrer gesprochen und ihn dann festgenommen. Videoaufnahmen zeigen einen Mann mit dunkler Hautfarbe, der von den Polizisten abgeführt wird (siehe Diashow oben). Die Polizei hat noch keine Angaben zu seiner Identität gemacht.

Kein normaler Unfall

Eine Zeuge sagte dem Sender "SkyNews": "Das Auto ist mit hoher Geschwindigkeit in die Absperrung gerast. Die Polizei zögerte zuerst, sich zu nähern. Rauch kam aus der Motorhaube, es war alles sehr dramatisch." Auf die Frage, ob er glaubt, dass es sich um einen normalen Autounfall handeln könnte, sagte der Mann: "Nein, nein, nein."

Eine weitere Zeugin wird noch deutlicher: "Ich war am Straßenrand, als ich ein Geräusch und Schreie hörte. Ich drehte mich um und sah das silberne Auto, das sehr schnell in die Absperrung raste. Ich glaube, dass der Crash Absicht war."

Mehrere Verletzte

Die Londoner Polizei teilt mit, dass mehrere Passanten verletzt worden sind. Auch einige Radfahrer sollen darunter sein. Gerüchten zufolge wurde eine Frau noch vor Ort behandelt, war aber bei Bewusstsein.

Polizei, Rettung und Feuerwehr sind zur Stunde noch vor Ort. Die Londoner Rettung teilte um 10 Uhr mit, dass zwei Menschen vor Ort behandelt und ins Spital gebracht wurden. Die Verletzungen schienen nicht lebensbedrohlich zu sein.

Absperrungen weiten sich aus

Eine Stunde nach dem Vorfall vergrößterte die Polizei das abgesperrte Areal kontinuierlich. "Treten Sie zurück, wir sagen das nicht ohne Grund", lautete die Erklärung der Polizisten.

U-Bahn gesperrt

Auf Twitter teilte die Londoner Polizei um 09.40 Uhr mit, dass sich niemand in Lebensgefahr befindet. Die U-Bahnstation Westminster ist ebenfalls gesperrt worden.

Könnte auch eingeschlafen sein

Ein Anti-Terror-Experte spricht Medien gegenüber darüber, was gerade vor Ort passiert. Typischerweise eruiert die Polizei in so einem Fall auch, ob es sich schlicht um Sekundenschlaf gehandelt haben könnte.

Parlament in der Sommerpause

Im Parlament selbst läuft derzeit der Sommerbetrieb. Die meisten Politiker dürften nicht vor Ort sein. Seit dem Anschlag im März 2017 wurden vor dem Areal Barrieren aus Stahl und Beton errichtet.

Lob für die Polizei

Die "Houses of Parliament" sind - auch nach dem Terroranschlag im Vorjahr - natürlich eines der bestbewachtesten öffentlichen Gebäude Englands. Londoner auf Twitter loben die Polizei für ihre schnelle Reaktion auf die heutigen Vorfälle. Da zu jeder Zeit Patrouillen im Regierungsviertel unterwegs sind, waren sie nach dem Vorfall "in Sekundenschnelle" vor Ort.

Video vom verunfallten Auto vor dem Parlament



(red)