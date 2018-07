Fußball-Kids in Höhle müssen schwimmen lernen

Neun Tage lang war das Jugend-Fußballteam in den Tham-Luang-Höhlen in Thailand gefangen. Nun konnten Retter die Burschen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren zusammen mit ihrem Trainer finden. Alle seien wohlauf und werden demnächst gerettet, teilte der Gouverneur der Provinz am Montag mit.

Auf Facebook wurde ein erstes Video von den Kindern und ihrem Trainer veröffentlicht. Die Eingeschlossenen sagen, dass es ihnen allen gut geht, die Taucher versprechen ihnen, dass sie sie bald befreien werden.

Mittlerweile wurde auch ein Arzt sei zu den Burschen geschickt werden, um sie zu untersuchen. Ihnen wurden Medikamente und Energiedrinks gegeben.

Wasser aus Höhle pumpen

Außerdem erhielten sie Nahrung für vier Monate sowie ein Tauch-Training, wie die thailändische Armee am Dienstag mitteilte. Die Retter wollen nun das Wasser aus der Höhle herauspumpen und die Kinder und ihren Trainer dann holen.

Jene Burschen, die nicht schwimmen können, erhielten auch ein Schwimmtraining. Heftige Überflutungen in den Gängen hatten die Rettungskräfte daran gehindert, in die Höhle vordringen zu können. Der Wasserspiegel war zuletzt sogar deutlich gestiegen.



(Quelle: Facebook)

Da das Wasser, mit dem die Höhle überflutet worden war, sehr schlammig war, kamen die eingesetzten Höhlentaucher nur langsam voran. Seit mehr als einer Woche warteten Angehörige und Freunde der Mannschaft bereits vor der Höhle.

Von Sturzflut überrascht

Am 23. Juni waren die zwölf Buben und ihr Fußballtrainer in die Höhle Tham Luang-Khun Nam Nang Non in der Provinz Chiang Rai eingestiegen.

Dabei wurde die Mannschaft aber offenbar von einer Sturzflut überrascht und rettete sich daraufhin immer tiefer in die Höhle hinein.

