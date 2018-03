Zeitpunkt für den Absturz der Raumstation steht fest

Tiangong-1 wird in Kürze abstürzen, das ist Wissenschaftlern klar. Doch jetzt ist auch bekannt, wann genau mit der unkontrollierten Rückkehr des chinesischen Raumlabors auf die Erde gerechnet werden kann.

Laut der Europäischen Raumfahrtagentur ESA wird es in der Nacht auf Ostermontag so weit sein, um etwa 2.25 Uhr. Für Mitteleuropa gibt es Entwarnung: Hier dürften keine Trümmer zu Boden fallen.

Großes Gebiet

Von den 8,5 Tonnen der Raumstation sollen laut Experten 1,5 bis 3,5 Tonnen den Wiedereintritt in die Atmosphäre überstehen. Die Trümmer können auf der ganzen Erde auf einem Gürtel von 43 Grad südlich bis 43 Grad nördlich des Äquators herabfallen.

Am ehesten dürften die Teile ins Meer fallen, das rund 70 Prozent der Erdoberfläche bedeckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Stück der Weltraumstation Tiangong-1 auf einen Menschen fällt, ist deswegen 10 Millionen Mal kleiner als die jährliche Wahrscheinlichkeit, von einem Blitz getroffen zu werden.

New update for #Tiangong1 reentry: ESA's #SpaceDebris team now forecast a window centred around 23:25 UTC, 1 April (01:25 CEST, 2 April), and running from the afternoon of 1 April to the early morning on 2 April; this remains highly variable https://t.co/vaovwQZBoy pic.twitter.com/7cSYZfhhPo