Diese Tiere sind wahre Tarnkünstler

Insekten, die wie Blätter einer Pflanze aussehen, schneeweiße Hasen, die in der arktischen Landschaft verschwinden oder Eulen, die wie ein Teil des Baumstammes wirken – sie alle haben sich im Laufe der Evolution ihrem Lebensraum auch äußerlich angepasst.

Viele Tierarten sind auf geradezu verblüffende Weise optisch an ihre Umgebung angepasst. Die Natur hat in Millionen Jahren langer Evolution erstaunliche Tarnkünstler hervorgebracht, die durch ihr Äußeres regelrecht mit ihrer Umgebung verschmelzen und so vor Fressfeinden geschützt sind. Biologen sprechen dabei von "Mimese".

Mimese ist nicht zu verwechseln mit "Mimikry", davon sprechen Biologen, wenn Tiere durch ihr Aussehen Gefährlichkeit oder Giftigkeit vortäuschen. So sehen z.B. einige harmlose Fliegenarten Wespen und Hornissen zum Verwechseln ähnlich.



(red)