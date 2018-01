Jagd auf Tierquäler 11. Januar 2018 08:00; Akt: 11.01.2018 08:07 Print

Koala an Pfosten von Picknick-Platz genagelt

Das Tier wurde an einen Pfosten in einem Erholungspark in Queensland geschraubt. Ob es dabei lebendig, oder bereits tot war, soll eine Autopsie klären.