Tierhasser tritt Katze mit Anlauf in den Bauch

Der Vorfall soll sich am 1. Juli an einer Tankstelle am Martin Luther King Jr. Drive im Süden der Metropole Atlanta im US-Bundesstaat Georgia ereignet haben.

Umfrage Sind Sie ein Katzen- oder Hundemensch? Eindeutig ein Hundemensch!

Ich bin immer für die Katze!

Eigentlich beides.

Ich bin keines von beiden.

Ich hasse Tiere!

Ich liebe alle Tiere

In dem verstörenden Video ist zu sehen, wie diese im hohen Bogen mehr als zehn Meter weit geschleudert wird und mit dem Rücken auf dem Asphalt aufschlägt.

Jetzt, nach einem knappen Monat öffentlicher Fahndung, konnte der "Katzen-Kicker" festgenommen werden. Jamari D. (22) stellte sich am Mittwoch selbst der Polizei, nachdem sogar eine Belohnung von bis zu 2.000 US-Dollar auf seine Ergreifung ausgesetzt worden war.

"Die Katze konnte bislang noch immer nicht gefunden werden, deshalb ist auch das Ausmaß der möglichen Verletzungen nicht bekannt", meldet die Polizei via Facebook.

Der 22-Jährige sitzt derweil im Gefängnis von Fulton County ein und wartet auf seine Anhörung. Er muss sich wegen Tierquälerei vor Gericht verantworten.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)