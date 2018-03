Tierpfleger in Zoo von Tiger aufgefressen

Wie die "DailyMail" schreibt, hatte Herr Wu den Tiger von klein auf großgezogen. Es gab zuvor nie Probleme mit der Raubkatze. Bis jetzt, als der Vierbeiner ausrastete und den Pfleger anfiel. Wu befand sich für eine Zuschauervorführung im eisernen Käfig, als das Tier ihn plötzlich anfiel.

Er biss dem Mann in den Nacken und zerfleischte ihn daraufhin. Wu hatte keine Chance gegen den wütenden Tiger, ebensowenig die anderen Zoowärter, die noch versuchten, die Großkatze mit einem Stock wegzuzerren.

Besucher des Zoos von Fuzhou mussten die schlimmen Szenen mitansehen. Manche der Augenzeugen filmten den tragischen Vorfall mit und stellten einen Clip davon ins Netz.

Achtung, der Clip enthält verstörendes Bildmaterial:



Erst kürzlich trug sich ein ähnlich tragischer Vorfall in einem Zoo in der chinesischen Provinz Zhejiang ab. Weil er keinen Eintritt in den Zoo zahlen wollte, kletterte ein Mann in China über den Zaun. Er landete direkt im Tiger-Gehege und wurde von den Raubkatzen attackiert. Lesen Sie mehr dazu hier >>>

(red)