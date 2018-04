Tierquäler bricht 14 Hühnern das Genick

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 0.30 Uhr in Linz am Rhein bei Rheinland-Pfalz.

Anwohner bemerkten in ihrem Schrebergarten das Licht einer Taschenlampe und lautes Gackern ihrer Hühner. Als die Besitzer den Garten daraufhin unter die Lupe nahmen, erlitten sie regelrecht einen Schock.

Ein Unbekannter hatte 14 der 21 Hühner getötet, ihnen wurde das Genick gebrochen. Der Tierhasser hatte sich bereits aus dem Staub gemacht und die Flucht ergriffen.

Polizei sucht Zeugen

Nun sucht die Polizei nach Informationen aus der Bevölkerung und möglichen Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Linz unter der Telefonnummer +49 02644-9430.

(wil)