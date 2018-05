In dieser Sporttasche ist ein ganzer Tiger versteckt

Die Katze ist aus dem Sack – im wahrsten Sinne des Wortes!

Als Beamte der United States Border Patrol (USBP) am Montag bei Brownsville, Texas, zufällig drei Männer beim illegalen Überqueren des Grenzflusses Rio Grande aufscheuchte, flohen diese in Windeseile zurück nach Mexiko. Doch in aller Hast ließen sie ihre Schmuggelware auf der amerikanischen Seite zurück.

Bei der Sicherstellung der Gegenstände erlebten die Grenzwächter die Überraschung ihres Lebens. In einer Sporttasche entdeckten sie einen lebendigen Tiger! Die Schmuggler hatten das etwa zwei bis vier Monate alte Tier offenbar betäubt und anschließend in die Tasche gestopft.

“Cat’s Out of the Bag” no pun intended. 🐯🤣 This gorgeous 2mo old cub gets a second chance at life. Rescued by Border Patrol and saved by the Gladys Porter Zoo. He’s amazing, so blessed to meet him and those caring for him. #DHS #CBP #USBP @GladysPorterZoo @USBPChief @CBPRGV pic.twitter.com/zr7KIPaVhF

"Das war definitiv KEIN stinknormaler Tag für die Beamten der Brownsville Border Patrol", schreibt Behörden-Sprecherin Irma Chapa auf Twitter. In einer Serie von Updates informierte sie über den Status des Jungtigers: Nach Einschätzung von Experten wird er wieder völlig gesund werden.

In den USA bekommt der flauschige Vierbeiner jetzt eine zweite Chance auf ein schönes Leben. Der Gladys Porter Zoo hat das Riesenkätzchen wieder aufgepäppelt und kümmert sich derzeit liebevoll darum bis eine permanente Bleibe für den Tiger gefunden werden kann.

The tiger cub found at the border in a duffel bag and in poor condition is now under the care of our veterinary staff. Our team acted quickly to stabilize him and he is now doing very well. The next step will be to find him a more permanent home.

Photo credit: Jason Hoekema pic.twitter.com/suu0w621Wz