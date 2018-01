Todesdrohungen gegen "Glitzer-Brüste-Girls"!

Weltweit bekannt wurden sie durch ihren Oben-Ohne-Auftritt beim "Rhythm & Vines-Festival" in Gisborne (Neuseeland), durch eine sexuelle Belästigung – und ihre couragierte Reaktion! Als ein Mann Madeline Anello-Kitzmiller (20) von hinten an den entblößten und nur mit Glitter verzierten Busen grabschte, schlug die Amerikanerin aus Portland mit ihrer Freundin zurück – und verprügelten den Täter. Dafür wurden sie im Internet gefeiert – nur einige wenige kritisierten ihren Nackt-Auftritt. Doch jetzt ist den lebensfrohen "Glitzer-Brüste-Girls" das Lachen vergangen. Im Netz hatte ihnen ein Unbekannter gedroht, sie mithilfe eines Fahrzeugs umzubringen!



Hier kündigte eines der Girls ein Comeback der "Glitter Boobs" an (Quelle: YouTube).

Laut US-Medien hatte ein Internet-Troll angekündigt, mit einem Auto in die geplante Parade der "Glitter-Boobs-Girls" in Auckland (Neuseeland) am 28. Jänner zu rasen und so viel wie mögliche Frauen zu töten. Der "Glittery March For Consent" war von Anello-Kitzmiller und ihrer Freundin, der Make-up-Künstlerin Jolene Guillum-Scott (22), ins Leben gerufen worden.

"Die Welle an Hass hat uns umgehauen"

"Die Welle an Hasskommentaren hat uns umgehauen", sagt Guillum-Scott in einem aktuellen Internet-Clip und bricht in Tränen aus. Die Frauen wollen die Demo trotzdem durchziehen – die Erlöse sollen für Organisationen gespendet werden, die sexuelle Gewalt gegen Frauen bekämpfen.



Jolene Guillum-Scott klagt die Netz-Trolle an (Quelle: YouTube).

