Todeszone so groß wie Österreich entdeckt

Wie dramatisch die Lage im Golf von Oman bereits geworden ist, zeigt eine neue Studie von Wissenschaftlern der britischen Universität von East Anglia. In einem Gebiet, das größer als das Staatsgebiet von Schottland (knapp 78.000 Quadratkilometer) sein soll, ist kaum noch Sauerstoff vorhanden. Zum Vergleich, Österreich umfasst etwa 84.000 Quadratkilometer.

Mit Tauchrobotern namens Seaglider wurde das Meer acht Monate lang bis auf eine Tiefe von 1.000 Metern analysiert. Die Ergebnisse sind erschreckend: "Unsere Forschung zeigt, dass die Situation weitaus schlimmer ist als bisher angenommen wurde – und dass die Todeszone riesig ist und weiterhin wächst", beklagt Studienleiter Bastien Queste. "Das Meer bekommt keine Luft mehr."

Bislang kaum Daten aus der Region

"Das Arabische Meer ist die größte und tiefste Todeszone der Welt. Bis vor Kurzem konnte niemand sagen, wie dramatisch die Lage ist, weil das instabile politische Klima der Region und die ständige Gefahr durch Piraten das Sammeln von Daten lange Zeit zu gefährlich gemacht haben."

