Todkranke Mama schreibt Buch für ihren Sohn (2)

Diese Story rührt zu Tränen: Rachael hat Brustkrebs im vierten Stadium, die junge Britin kämpft seit 2016 gegen die Krankheit, eine Chance auf Heilung gibt es nicht. Die Diagnose war für die Britin ein Schock: „Ich habe mich taub gefühlt. Ich habe damals einen Knoten unter meinem Arm gefunden, habe aber vermutet, dass es sich dabei um eine Zyste handelt und niemals damit gerechnet, dass ich in meinem Alter an Krebs erkranken könnte.“

Nur kurz nach der Diagnose kam ihr Sohn Freddie (heute zwei Jahre alt) zur Welt. Wie lange sie ihren Sohn durchs Leben begleiten kann, weiß Rachael nicht – deshalb schreibt sie Freddie jetzt ein Buch, damit er sich später an seine Mama erinnern kann.

Ärzte erkannten am Ultraschall, dass es Brustkrebs ist

Nach der Ultraschalluntersuchung sagte die Ärztin zu Rachaela, dass sie sich zu 90 Prozent sicher sei, dass es sich um Brustkrebs handelt. Da standen die Biopsie-Ergebnisse aber noch aus. Rachaela gegenüber "Bild": „Ich habe nicht geweint, ich hab einfach nur gedacht: Kann ich jetzt einfach nach Hause gehen, etwas essen und dann fernsehen? Die Diagnose war einfach zu erschütternd, als dass ich sie an diesem Tag hätte verstehen können. Es hat ein paar Wochen gebraucht, um das zu verstehen.“

Seit April 2017 weiß Rachaela, dass sie sterben wird, ihr Krebs ist unbesiegbar. Damals beschloss sie, ein Buch für ihren Sohn zu schreiben. „Er ist noch so jung. Ich habe Angst, dass er keine Erinnerungen an mich haben wird. Ich schreibe mein Leben aus meiner Perspektive auf. Ich möchte einfach nicht, dass er all die Familiengeschichten nie hört, die einem seine Eltern eigentlich im Laufe der Jahre erzählen", so Rachaela.

Ihre Autobiographie richtet sich direkt an Freddie, Rachaela erzählt darin, wie sie Freddies Vater zum ersten Mal getroffen hat und wie es war, mit ihm schwanger zu sein. "Ich will einfach nicht, dass er mich vergisst". Im Buch hinterlässt dieBritin ihrem Sohn auch jede Menge Ratschläge, für die vielen Aufgaben, die er im Leben noch meistern muss.

Rachaela will für die Familie weiterkämpfen

„Ich bin unfassbar glücklich, dass ich so eine große Unterstützung von allen Seiten hinter mir habe. Eine gesunde Dosis von Verweigerung wirkt Wunder. Ich liebe es Spaß zu haben und glücklich zu sein, also versuchen wir die normalen Dinge zu tun, die eine Happy-Family eben tut – solange ich das noch kann.“

Wer mehr über die Britin und ihr Schicksal lesen möchte, kann das auf ihrem Blog https://www.bigclittleme.co.uk/ tun.

