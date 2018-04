Kleinlaster rast in Toronto in Menschenmenge

+++ Dieser Artikel wird laufend aktualisiert +++

In der kanadischen Metropole Toronto ist gegen 13.30 Uhr Ortszeit ein weißer Van an der Kreuzung Yonge Street und Finch Avenue in eine Menschenmenge gerast. Mindestens "acht bis zehn Fußgänger" wurden dabei Behördenangaben zufolge verletzt. Notärzte sprechen derweil von "fünf Opfern". Es gibt noch keine offiziellen Angaben zu eventuellen Toten. Augenzeugen berichten aber, dass mindestens vier Opfer mit Planen abgedeckt wurden.



I’ve now walked up Yonge St from north of Sheppard to Finch. I have passed multiple dead bodies covered up, shoes and debris in the road. Witnesses tell me the white van appeared completely out of control. pic.twitter.com/JEWynlTmZq — Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 23. April 2018

Ob es sich um einen Unfall oder einen Terroranschlag handelt, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar. Der Lenker des Wagens beging Fahrerflucht und konnte aber kurz darauf angehalten und festgenommen werden, wie die Polizei gegenüber "CBC" bestätigte. Es soll sich um einen Mietwagen handeln.

Video: Hier wird der Fahrer festgenommen



#BREAKING video: Moment the driver of the van was arrested pic.twitter.com/Md8Jiolhoi — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 23. April 2018

Der Kleintransporter dürfte auf den breiten Gehsteig aufgefahren sein, wo er mit den Passanten kollidierte.In der betroffenen Gegend Torontos im Stadtteil North York sind tagsüber viele Menschen unterwegs. Dort liegen zahlreiche Geschäfte und Restaurants. In Toronto ging am Montag ein zweitägiges Treffen der G7-Außenminister zu Ende.

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23. April 2018

Update: unknown of extent of injuries, possible 8 - 10 pedestrians struck further when I get it ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23. April 2018

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision.

A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.

Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) 23. April 2018

#BREAKING: Van drives into pedestrians in #Toronto, up to 10 people struck pic.twitter.com/Y9QtbKHbN7 — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 23. April 2018

(red)