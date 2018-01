Toter Hund 50 Meter neben Tierheim gefunden

Der entsetzliche Fall ereignete sich schon am Sonntagmorgen. Ein Passant entdeckte einen Hund, der mit einer Leine an einen Mast gebunden war, regungslos in der Wiese liegen. Sein Maul war zugebunden, so konnte der Kleine nicht auf sich aufmerksam machen.

Der erschreckende Fund wurde bei dem Tierheim, das nur 50 Meter entfernt liegt, gemeldet. Ein Mitarbeiter stellte dann fest, dass das Tier bereits tot war.

Ob der kleine Terrier-Mischling an Unterernährung gestorben oder erfroren ist, muss ein pathologisches Gutachten erst klären. Warum der Vierbeiner nicht einfach beim Heim abgegeben wurde, ist für alle Beteiligten unerklärlich.

Mit der Hilfe von Zeugen wollen Polizei, Tierheim und das Ordnungsamt den Fall klären. Gesucht wird der Besitzer, der dem schwarzen Mischlingshund das angetan hat.

