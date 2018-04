Paar gesteht Sex mit Model (18) vor ihrem Tod

Wende im Todesfall um Ivana S. (18): Das holländische Model war am 7. Dezember in Malaysia in den Tod gestürzt – man hatte ihre nackte Leiche in Kuala Lumpur auf einem Vorsprung im sechsten Stock eines Hochhauses entdeckt. Laut lokalen Ermittlern war der Teenager im Drogenrausch vom Balkon des 20. Stockes gefallen – aber jetzt meldete sich erstmals das Paar zu Wort, das mit Ivana bis zu ihrem Tod zusammen war.



Das Netz berichtet über den geheimnisvollen Fall (Quelle: YouTube).

Der bekannte britische Privatdetektiv Mark Williams-Thomas war zu dem Schluss gekommen, dass Ivana S. ermordet worden ist. Im Visier hatte er zwei mögliche Täter: das vermögende US-Ehepaar Alexander und Luna J. – für sie gilt die Unschuldsvermutung.

Laut Williams-Thomas hatte Ivana den letzten Abend zusammen mit dem Paar in einem Nachtclub und später in deren Apartment im 20. Stock des besagten Wohnturms gefeiert. Er vermutet, dass Ivana dabei Kokain, Ecstasy und Alkohol verabreicht wurden. Die These passte zu der Auswertung von Überwachungskameras, die zeigen, wie Alexander J. (45) die offenbar bereits weggetretene Ivana S. auf den Armen aus dem Club trägt.

Die beiden Verdächtigen erhielten Morddrohungen



Jetzt haben sich allerdings die Hauptverdächtigen zu Wort gemeldet. Danach hatten sie bereits Monate vor dem Todesfall Sex mit dem Model gehabt - und ebenso nur Stunden vor ihrem Sturz. Allerdings soll es sich dabei um einen tragischen Unfall gehandelt haben – im Drogen- und Alkoholrausch sei Ivana S. vom Balkon in den Tod gestürzt. Laut Polizei haben die Verdächtigen Morddrohungen erhalten und mussten um ihr Leben fürchten.

Währen die Polizei vor Ort den Aussagen des Paares Glauben schenkt, ist Ermittler Williams-Thomas, der von den Eltern des Opfers beauftragt worden war, immer noch davon überzeugt, dass es Mord war ...

(tas)