Tourist fällt auf Mallorca aus 12. Stock: tot

Um 19 Uhr teilte man der Mordkommission der spanischen Polizei den Vorfall mit. Bislang ist nicht klar, weshalb der deutsche Urlauber aus dem 12. Stock gefallen ist.

Oftmals Alkohol im Spiel

Wie die Zeitung "Ultima Hora" berichtet, ereignete sich der Vorfall in einem Hotel auf der berühmten Schinkenstraße, die auch als Party-Meile bekannt ist. Der 23-Jährige stürzte offenbar vom Balkon und prallte auf das Dach des Eingangsbereiches. Die eintreffenden Notärzte konnten lediglich den Tod des jungen Mannes feststellen. Er soll auf der Stelle gestorben sein.

In diesem Jahr kamen auf Mallorca bereits neun Menschen ums Leben, die aus dem Balkon oder Fenster gestürzt sind, wie die "Bild" berichtet. Dabei war in den meisten Fällen auch Alkohol im Spiel. Derzeit ermittelt die Polizei, wie es zu der Tragödie am Montagabend kam.

(slo)