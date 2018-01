Biker aus Österreich stirbt bei Crash in Argentinien

Der tödliche Unfall ereignete sich am vergangenen Freitag 5. Jänner 2018 gegen neun Uhr in der Früh (Ortszeit) in Argentinien.

Laut einem Bericht der Online-Zeitung "lmneuquen.com" fuhr der 60-jährige Österreicher auf der "Ruta Nacional 3", als er frontal in Höhe des Badeorts Las Grutas in einen Abschleppwagen krachte. Warum Johan K. auf dem Pannenstreifen als Geisterfahrer unterwegs war, ist derzeit noch völlig unklar.

Der 60-Jährige war mit seinem Motorrad (eine BMW- Maschine mit 1100 ccm) unterwegs. Der Lenker des Abschleppwagens, ein junger Mann aus Bahía Blanca, wurde bei dem Crash leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

