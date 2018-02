Triebwerk löste sich während des Fluges auf

Nerven aus Stahl bewies ein Passagier auf einem Flug von San Francisco nach Honolulu. Durch das Fenster konnte er beobachten, wie sich die Triebwerksverkleidung nach und nach löste. Doch er bleib cool.

Der Mann, offenbar ein Google-Ingenieur, filmte den beunruhigenden Anblick und lud ein Video und Fotos davon auf Twitter – kommentiert mit trockenem Schmäh.

"Davon steht nichts in der Anleitung", twittert er zu einem Foto vom Triebwerk und der Notanleitung.

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw