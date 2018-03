Burschen-Trio vergewaltigt und zündet Mädchen an

So ein schreckliches Schicksal hat wirklich niemand verdient: Eine Fünftklässlerin aus dem Nagaon-Bezirk im fernen Osten Indiens wurde am Freitag von einem teils minderjährigen Trio in ihrem Elternhaus überfallen, vergewaltigt und bei lebendigem Leib verbrannt.

Das Kind konnte noch mit schwersten Brandwunden an 90 Prozent ihrer Haut ein Krankenhaus eingeliefert werden, erlag jedoch noch am Abend seinen Verletzungen. Das genaue Alter des Opfers ist nicht bekannt. Üblicherweise sind indische Kinder in der fünften Schulstufe etwa zehn bis elf Jahre alt.

Zwei der drei Tatverdächtigen konnten festgenommen werden, es handelt sich dabei um Buben im Alter von zehn und elf Jahren. Der Rädelsführer, Zakir H. (21), befindet sich noch auf der Flucht.

"Die beiden Minderjährigen haben das Verbrechen gestanden. Bei der Einvernahme sagten sie, dass das Mädchen nach der Schule alleine daheim war, als Zakir H. sich an ihr verging. Die beiden Burschen machten mit und alle drei gemeinsam haben sie kurz danach angezündet", schildert ein Sprecher der Polizei gegenüber der "Times of India". Die Eltern des Opfers sollen sich zu dem Zeitpunkt in der Arbeit gewesen sein.

Das Motiv hinter der unfassbaren Tat konnte noch nicht ermittelt werden. Es soll eine Fehde mit der Familie des 21-Jährigen gegeben haben, doch das konnte noch nicht bestätigt werden.

(red)